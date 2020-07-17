Число жертв коронавируса на Орловщине выросло до 77

Еще два человека умерли за сутки

Еще два жителя Орловской области скончались от коронавируса, сообщили в федеральном оперативном штабе. Общее число жертв достигло 77.

За день в регионе зафиксировано 42 случая COVID-19, общее число достигло 5240. Выздоровели 3815 человек (+56 за сутки).

В целом по России число случаев коронавируса достигло 759 203. За сутки прибавилось 6406 пациентов, из которых 1663 переносят болезнь без симптомов. С начала пандемии выздоровели 539 373 человека, умерли 12 123.

ИА «Орелград»