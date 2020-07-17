В Орле управляющую компанию обязали подавать в дома чистую воду

17.7.2020 | 14:23 Новости, Общество

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«Эксплуатации жилья» придется за два месяца переделать «Фанту» в прозрачную жидкость.

Управляющая компания «Эксплуатация жилья» решением суда в двухмесячный срок должна добиться того, чтобы из кранов жителей Наугорки потекла прозрачная вода, а не жидкость цвета «Фанты». Суд вынес такое решение по требованию Роспотребнадзора, рассказали «Орловские новости».

Согласно вердикту судьи, УК должна привести в соответствие с нормативами качество воды в доме №72 по Наугорскому шоссе. Более того, сделать воду «по ГОСТу» «Эксплуатация жилья» должна и на водозаборном узле «Наугорский».

Как уже писал «Орелград», жители «Наугорского» микрорайона давно жалуются, что из кранов в их домах течет вода цвета «Фанты». В «Эксплуатации жилья» в свое время сняли с себя ответственность – по словам учредителя компании, депутата горсовета Орла Владимира Букалова, водозабор «работает на грани». Директор УК Андрей Автаев предполагал, что узел забирает воду вместе с грунтом.

Водозабор, воду в котором суд заставляет очистить Букалова, вообще-то принадлежит другой УК — «Орелжилэксплуатация». Там говорили, что проблем с качеством воды в водозаборе быть не может, т.к. «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» регулярно берет пробы добываемой воды. Ее качество соответствует нормам. В «Орелжилэксплуатации» видят проблему в бесхозных сетях, по которым вода от узла поступает в дома.

ИА «Орелград»

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