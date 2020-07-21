Число смертей от коронавируса на Орловщине достигло 78

За сутки скончался еще один человек

Еще один житель Орловской области умер от коронавирусной инфекции, сообщили в федеральном оперативном штабе. Общее число жертв достигло 78.

Вместе с тем за день в регионе заболели 29 и выздоровели 70 человек. Общее число заразившихся достигло 5378, выздоровевших — 3950, добавили в оперштабе.

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 783 328. За сутки диагноз подтвердился у 5842 человек, при этом 1412 из них переносят болезнь без симптомов. С начала пандемии выздоровели 562 384 человека, умерли 12 580.

ИА «Орелград»