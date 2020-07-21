Психиатры оценили орловца, сбросившего приятеля с 9-го этажа

В срок заключения ему засчитают период прохождения медэкспертизы.

Речь идет об уголовном деле, которое чуть ранее в апелляции рассмотрел Орловский областной суд. Как уже рассказывал «Орелград», областная судебная коллегия оставила без изменения вынесенный судом первой инстанции приговор.

Было установлено, что 6 июля прошлого года на улице Родзевича-Белевича в Орле подсудимый поссорился со своим приятелем в квартире, которую они арендовали на двоих. В ходе ссоры он сбросил приятеля вниз с балкона 9-го этажа. От полученных травм тот скончался на месте происшествия. Дело изначально слушалось в Северном райсуде с участием присяжных заседателей, которые признали подсудимого виновным.

При вынесении приговора было учтено мнение медиков. Спустя день после задержания молодого человека поместили в психиатрическую больницу для проведения экспертизы. В стационарных условиях он провел целый месяц. Этого времени специалистам оказалось достаточно для того, чтобы признать молодого человека вменяемым. По их мнению, в момент совершения преступления он осознавал, что делает.

Только по завершении стационарной психолого-психиатрической экспертизы в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кстати, суд постановил зачесть сроки содержания осужденного в психиатрической больнице и СИЗО в срок отбывания наказания, назначенного за совершенное убийство.

Напомним, убийце дали 9 лет и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. После освобождения из колонии начнет действовать дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 9 месяцев, в течение которого ему будет запрещено менять место жительства и выезжать за пределы муниципального образования без согласия специализированного государственного надзорного органа.

ИА «Орелград»