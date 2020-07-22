Число погибших от коронавируса на Орловщине достигло 80

За сутки скончались еще два человека

Число скончавшихся от коронавируса жителей Орловской области достигло 80, сообщили в федеральном оперативном штабе. За сутки в регионе умерли еще два пациента.

За день диагноз подтвердился у 25 человек, общее число достигло 5403. Выздоровели 64 человека, количество победивших вирус достигло 4014.

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 789 190, за сутки медики зафиксировали еще 5862 больных. Из них 1516 переносят болезнь без симптомов. С начала пандемии выздоровели 572 053, умерли 12 745.

ИА «Орелград»