Орловские выпускники улучшили владение русским языком

В регионе огласили результаты ЕГЭ по русскому языку.

Как сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования, в Орловской области на ЕГЭ по русскому языку 56 выпускников получили максимальные результаты. Отмечено, что за последние четыре года в регионе не было зафиксировано отрицательных результатов по данному предмету, а количество стобалльных работ выросло в 2 раза.

«Региональная система образования в основной период единого государственного экзамена показывает динамичное и позитивное развитие, которое проявляется в результатах образовательной подготовки выпускников, — считают в Центре. — Высокий уровень учебной мотивации, прекрасные интеллектуальные способности, развитое логическое мышление, творческое отношение к учебе, целеустремленность и уверенность в своих знаниях — отличительные черты обладателей стобалльных результатов».

По мнению главы областного департамента образования Татьяны Крымовой, которая также возглавляет государственную экзаменационную комиссию, сразу несколько образовательных организаций региона выстроили успешную систему подготовки выпускников.

В качестве примера она привела среднюю школу № 5 города Орла, выпускники которой уже четыре года подряд получают по 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. Такие же успехи демонстрирует ливенский лицей имени Булгакова. А в средней школе № 1 города Мценска стобалльные результаты выпускники получают уже два года подряд. Опыт их подготовки к ЕГЭ используется другими школами, отметила Татьяна Крымова.

ИА «Орелград»