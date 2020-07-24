Орловских чиновников ждут непростые испытания

Служащие обладминистрации должны доказать свою преданность начальству.

Исполняющий обязанности главы региона Вадим Соколов утвердил порядок прохождения испытания на государственной гражданской службе Орловской области. Речь идет об органах исполнительной государственной власти специальной компетенции, то есть о сотрудниках профильных департаментов и управлений. Новый документ устанавливает саму процедуру.

Согласно ему испытание проводится «в целях проверки наличия у государственного гражданского служащего Орловской области… знаний и умений, необходимых для исполнения должностных обязанностей по замещаемой должности гражданской службы».

Срок испытания устанавливается представителем нанимателя, и в него не засчитываются периоды временной нетрудоспособности гражданского служащего и другие периоды, когда он фактически не исполнял должностные обязанности.

В период испытания чиновники будут обязаны вести учет результатов исполнения своих должностных обязанностей в специальной таблице по типовой форме. Не позднее чем за 10 рабочих дней до окончания установленного срока испытания он должен представить эту таблицу для согласования своему непосредственному руководителю.

Например, таблицы глав департаментов будет согласовывать первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области. Непосредственный руководитель чиновника обязан дать отзыв и оценить его работу, в частности исполнение поручений, которые ему давались.

При этом начальник обязан указать в отзыве общее количество поручений и число поручений, исполненных без замечаний и с замечаниями, а также неисполненных. На основании этого отзыва чиновника могут признать выдержавшим или не выдержавшим испытание. А от этого напрямую зависит его будущая карьера.

Например, если он исполнит без замечаний 70 и более процентов поручений, данных ему непосредственным руководителем либо «иным уполномоченным лицом», то его признают выдержавшим испытание, а если он выполнит без замечаний 30 и менее процентов поручений, то получит «неуд». Чиновника признают не выдержавшим испытание и в случае совершения им в период испытания проступка, послужившего основанием для применения к нему дисциплинарного взыскания.

Отметим, что при неудовлетворительном результате испытания служебный контракт с гражданским служащим будет расторгнут.

ИА «Орелград»