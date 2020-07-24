В Орле судьбу компенсаций медикам будет решать комиссия

Новый коллегиальный орган создал областной депздрав.

Департамент здравоохранения Орловской области утвердил положение о комиссии по рассмотрению заявлений медицинских работников о предоставлении единовременной компенсационной выплаты. Речь идет о реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Напомним, при переезде в сельскую местность и трудоустройстве там врачам положена выплата в размере 1 миллион рублей, а фельдшерам – 500 тысяч.

Размер компенсации повышается, если медик уезжает на работу в удаленную и труднодоступную местность. В этом случае врачу единовременно положено 1,5 миллиона рублей, а фельдшеру – 750 тысяч. Судьбу этих денег теперь и будут вершить члены вновь созданной комиссии. Кстати, возглавил ее Владимир Николаев, начальник областного управления здравоохранения.

Согласно приказу комиссия создана как коллегиальный орган, основной задачей которого станет рассмотрение заявлений и документов на предоставление компенсационной выплаты медицинским работникам. Она состоит из председателя, его заместителя, секретаря и рядовых членов. Однако все члены нового органа при принятии решений обладают равными правами.

Комиссия вправе приглашать на свои заседания руководителей подведомственных бюджетных учреждений здравоохранения «для выяснения достоверности сведений и документов, представленных медработником, наличия у медицинской организации лицензии на осуществление медицинской деятельности в соответствии с квалификацией медработника».

Результатом работы в каждом конкретном случае может стать только один из двух возможных вариантов решения: одобрить выплату компенсации медику или же отказать в этом.

ИА «Орелград»