В Орловской области число стобалльников на ЕГЭ выросло в 1,5 раза

Подготовиться к экзаменам выпускникам помогла самоизоляция.

В Орловской области подвели итоги ЕГЭ в сумме по пяти предметам. Результаты оказались гораздо лучшее прошлогодних. Как рассказали в Орловском региональном центре оценки качества образования, год назад по сумме пяти учебных предметов было получено 50 максимальных результатов. В этом году показатель достиг 76-и – число стобалльников значительно пополнилось после сдачи ЕГЭ по русскому языку и математике профильного уровня.

По мнению начальника областного управления общего образования Татьяны Патовой, выпускники этого года показывают высокий уровень знаний «благодаря умственным способностям, их одаренности и профессионализму педагогов, готовивших к экзаменам».

Но, возможно, свою роль сыграл и коронавирус. В этом году сроки сдачи экзаменов значительно сдвинули, поэтому у выпускников было больше времени на подготовку. Кроме того, для них были организованы многочисленные вебинары, которые проходили в дистанционном режиме. Они помогли подготовиться в спокойной домашней обстановке. В любом случае, стобалльников в этом году оказалось в 1,5 раза, чем в прошлом.

Тем временем, от орловских выпускников стали поступать апелляции. Их рассматривает специальная конфликтная комиссия, которую возглавляет начальник областного надзорного управления Наталья Фомина. В Региональном центре оценки качества образования пояснили, что комиссия уже рассмотрела апелляции выпускников, выразивших несогласие с выставленными баллами по литературе, географии, информатике и ИКТ. Всего свои баллы оспорили 17 выпускников.

«Рассмотрение апелляций проходило в режиме удаленной конференц-связи на платформе Zoom, — пояснили в Центре. — Апелляции прошли в дистанционной форме в установленное время. Использованный формат общения экспертов и апеллянтов позволил в неформальной обстановке участникам ЕГЭ получить полноценный комментарий к выполненным заданиям».

ИА «Орелград»