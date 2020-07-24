В убийстве женщины в Орле подозревают ее сына

29-летнего мужчину уже задержали.

По подозрению в убийстве 50-летней орловчанки задержан ее 29-летний сын. Об этом рассказала и в пресс-службе СКР по Орловской области.

О преступлении стало известно 23 июля, когда в Заводском районе Орла обнаружили тело женщины с многочисленными травмами. Силовики возбудили уголовное дело об убийстве.

— В ходе проведенных первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался ранее судимый 29-летний сын потерпевшей, — рассказали в пресс-службе СКР.

Предположительно, сын забил мать ломом. О смерти женщины стало известно от ее знакомого: он не смог дозвониться и достучаться до приятельницы и вызвал полицию.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИА «Орелград»