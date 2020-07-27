В Орловской области рост зарплат обогнал инфляцию

27.7.2020 | 12:16 Новости, Экономика

Читайте нас в Telegram

Средний уровень зарплат в регионе приблизился к отметке в 32 тысячи рублей

В Орловской области средняя номинальная заработная плата, начисленная за май 2020 года на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и организациях составила 31853 рубля. Об этом сообщает Орелстат. По сравнению с апрелем 2020 года она выросла на 4 процента, а по сравнению с маем предыдущего года — на 6 процентов. Отметим, что инфляция в этом году пока составляет 2,5 процента.

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в мае 2020 года увеличилась по сравнению с маем 2019 года также на 2,5 процента. Что касается доходов в отдельных отраслях, то по-прежнему первую строчку в этом рейтинге занимают работники финансовой и страховой деятельности. Они зарабатывают в среднем по 49633 рубля в месяц.

Далее следуют государственное управление (38182 рубля в месяц), транспортировка и хранение (36748), обеспечение электроэнергией, газом и паром (32430), образование (32401), здравоохранение и оказание социальных услуг (32036), сельское и лесное хозяйство (31867), обрабатывающие производства (29458), культура, спорт, организация досуга и развлечений (29319) и торговля (29127).

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования