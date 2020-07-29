«Орелавтотранс» нанял детектива за 270 тысяч рублей

29.7.2020 | 10:01 Новости, Общество

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Подрядчик выполнит роль «тайного пассажира»

Компания «Орелавтотранс» потратила 270 тысяч рублей на «детектива», который будет вскрывать факты незаконных пассажирских перевозок на орловском автовокзале. На соответствующую закупку обратил внимание Telegram-канал «Арбитр».

«Тайный пассажир» будет устанавливать и исключать (колоть видимо шины) факты незаконных пассажирских перевозок, нелегальных частных перевозок, факты недобросовестной конкуренции (Орловский УФАС вздохнул с облегчением) на территории автовокзала «Орел», — говорится в сообщении.

Контракт достался индивидуальному предпринимателю.

ИА «Орелград»

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