«Орелавтотранс» нанял детектива за 270 тысяч рублей

Подрядчик выполнит роль «тайного пассажира»

Компания «Орелавтотранс» потратила 270 тысяч рублей на «детектива», который будет вскрывать факты незаконных пассажирских перевозок на орловском автовокзале. На соответствующую закупку обратил внимание Telegram-канал «Арбитр».

«Тайный пассажир» будет устанавливать и исключать (колоть видимо шины) факты незаконных пассажирских перевозок, нелегальных частных перевозок, факты недобросовестной конкуренции (Орловский УФАС вздохнул с облегчением) на территории автовокзала «Орел», — говорится в сообщении.

Контракт достался индивидуальному предпринимателю.

ИА «Орелград»