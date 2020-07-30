Клычков опять заговорил про западный обход Орла

30.7.2020 | 12:54 Новости, Общество

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Ранее власти говорили, что его строительство начнется в 2019 году.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что проект Западного обхода вокруг Орла «в работе». Об этом он написал в комментариях на своей странице в соцсети.

Вчера вечером Клычков опубликовал пост о том, как продвигается строительство дорог в Орловской области. Одним из первых комментариев к нему стал вопрос о западной объездной. «Будет ли объезд Орла со стороны Брянска? Количество грузовиков, которые едут транзитом через автовокзал и Лужки, уже становится запредельным», — написал один из пользователей Сети.

-Да, западный обход. Были сложности, но они пройдены. В работе проект, — ответил Клычков.

Напомним, как уже писал «Орелград», проект Западного обхода Орла изначально курировал губернатор Андрей Клычков. В 2018 году региональное правительство и ЗАО «Русская холдинговая компания» подписали соглашение о начале строительства. Облсовет заложил в бюджет 52 млн рублей на создание проекта. Но эти деньги оказались так и невостребованными, хотя чиновники обещали, что проект Западного обхода будет готов до начала 2019 года.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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