Под Орлом пожилой рецидивист зарезал собутыльника

Убийцу нашли по горячим следам.

СКР по Орловской области отчитался о раскрытии убийства во Мценском районе. Преступника удалось задержать за считанные часы.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, сегодня, 30 июля в одной из больниц Мценска умер мужчина. Он поступил в медучреждение со множественными травмами. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Раскрыть его удалось «по горячим следам». Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый 60-летний житель Мценского района. Как выяснилось, 29 июля они с приятелем выпивали в деревне Глазуново. Как часто бывает, завязалась перепалка, и один из собутыльников схватился за нож. Преступник нанес жертве несколько ударов, а потом сбежал. Пострадавшего во дворе его дома обнаружила соседка, она и вызвала скорую помощь, рассказали в пресс-службе УМВД по Орловской области.

Расследование уголовного дела продолжается, подозреваемый задержан, уточнили в пресс-службе силового ведомства.

ИА «Орелград»