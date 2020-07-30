В Орле «ГИАТТ» проложил тротуар «в никуда»

Ремонт переулка Южного по программе БКАД уперся в забор.

Жители Орла снова обсуждают в Сети ремонт переулка Южного в Орле. Если раньше орловцы делились фотографиями «озера», которое разливалось от края до края ремонтируемой дороги, то сейчас смеются над новым тротуаром. Асфальтовая дорожка для пешеходов упирается прямо в новенький забор.

— Сделали пешеходную дорожку и в конце перегородили забором, люди теперь забор перепрыгивают прямо на дорогу, — написал автор снимка пост в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях люди рекомендуют «звать цыган», намекая на недавнюю историю с машиной, в которую цыгане грузили куски дорожного ограждения. Другой пользователь Сети предположил, что ремонт на самом деле еще не окончен: «Видимо, по проекту там подземный переход».

Между тем администрация Орла отчиталась о завершении работ по ремонту дороги в переулке Южном.

— К настоящему моменту подрядная организация ООО «ГИАТТ» выполнила все основные работы. Осталось убрать строительный мусор, покрасить бордюры и пр, — рассказала пресс-служба мэрии.

ИА «Орелград»