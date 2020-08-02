Под Орлом мужчина получил срок за драку с женщиной

Причиненные им женщине травмы едва не привели к ее смерти.

Вступил в законную силу обвинительный приговор, который вынес Покровский районный суд Орловской области. На скамье подсудимых оказался местный житель, который едва не убил свою сожительницу. Конфликт возник на бытовой почве. Оба его участника были пьяны. Произошло это в январе 2020 года.

Из материалов дела следует, что застолье было организовано в кухне квартиры, которая принадлежит потерпевшей. Она распивала спиртное со своим сожителем и еще одним гостем. Подсудимый тоже был нетрезв, однако это обстоятельство его, видимо, не беспокоило. Зато он высказал претензии женщине, обвинив ее в том, что она злоупотребляет спиртным.

Она что-то ответила, после чего мужчина кулаком с силой ударил ее по лицу. Удар оказался таким сильным, что у женщины сломалась лицевая кость. Такая травма является опасной для жизни и квалифицируется как причинение тяжкого вреда здоровью.

При ознакомлении с материалами уголовного дела по окончании предварительного следствия обвиняемый заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Оно было поддержано и его защитником. Подсудимый вину признал полностью и в содеянном раскаялся.

У него будет время подумать о своем поступке. Ближайшие 2 года по приговору суда он проведет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд постановил взыскать с него в пользу Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области средства, затраченные на стационарное лечение потерпевшей, — всего чуть более 76,6 тысячи рублей.

ИА «Орелград»