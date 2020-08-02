В Орловской области молоко вечерней дойки выдавали за утреннее

Суд привлек к административной ответственности орловскую фирму.

Арбитражный суд Орловской области оштрафовал на 50 тысяч рублей Акционерное общество работников (народное предприятие) «Успенское» из Ливенского района. Такое решение было принято по заявлению территориального управления Россельхознадзора. Кстати, надзорное ведомство просило о штрафе в сумме 100 тысяч рублей, так что арбитраж в какой-то степени смилостивился над ответчиком.

Судебному разбирательству предшествовала внеплановая выездная проверка. Ее материалы и были представлены в ходе процесса. Кстати, ответчик факт правонарушения не оспаривал, а в письменном отзыве на заявление указал, что нарушения уже устранены. Нарушений же инспекторы выявили немало. Отметим, что проверка проводилась еще в конце 2019 года.

Инспекторы нагрянули на молочно-товарную ферму. На момент их визита там содержалась 2571 голова КРС, в том числе 753 дойных коров. Инспекторы внесли в протокол факт отсутствия санпропускника и дезинфекционных барьеров. По их мнению, производственные помещения находились в состоянии, не исключающем загрязнение пищевой продукции.

Согласно материалам дела, на ферме имеются два танка-охладителя для сбора и хранения сырого молока. В них сдается молоко с утренней и вечерней дойки, то есть оно смешивается. При проверке документов было установлено, что «отправка молока осуществляется общим объемом по одним сопроводительным документам».

«Соответственно, имеется недостоверная информация о сроках годности молока, так как со времени вечерней дойки до отправки прошло уже более 12 часов, а согласно документам молоко произведено в одно время с молоком утренней дойки», — говорится в постановлении суда.

То есть, не обеспечивалась безопасность выпускаемой в обращение продукции. Кроме того, специалистами Орловского филиала ФГБУ ЦНМВЛ было отобрано 20 смывов с молочного оборудования. По результатам лабораторных исследований в них были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, в частности энтеропатогенная кишечная палочка. В связи с этим инспекторы пришли к выводу, что предприятие не обеспечивало безопасность выпускаемой в обращение продукции.

В списке присутствуют и другие выявленные нарушения. При вынесении решения и определении суммы штрафа арбитраж учел не только то, что нарушения на момент рассмотрения дела уже были устранены, но и непростое финансово-экономическое положение предприятия. Из отзыва ответчика следует, что связано это с «расторжением договора аренды земель и покупкой земельных долей для сохранения как хозяйства в целом, так и сохранения молочного стада». Общество потратило на эти цели более 16 миллионов рублей.

ИА «Орелград»