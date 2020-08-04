Число заболевших коронавирусом на Орловщине выросло до 5 776

4.8.2020 | 11:54 Новости, Общество

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За сутки стало известно о 35 заразившихся.

В Орловской области с начала пандемии коронавирусом заразились 5 776 человек. За сутки выявили 35 новых больных, сообщили в федеральном оперштабе.

Сообщается, что на Орловщине за сутки от новой инфекции умерли 2 человека, общее число смертей составило 93. На сегодня известно о 37 новых случаях выздоровления (всего 4425).

В России за последние сутки подтвердили  5 159 случаев новой COVID-19 в 83 регионах. Всего с начала пандемии зарегистрировано 861 423 случая (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Выздоровели 7 878 человек (всего 661 471), умерли 144 человека (всего 14 351).

ИА «Орелград»

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