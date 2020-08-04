Облсуд подтвердил законность штрафа в 400 тысяч рублей

4.8.2020 | 7:00 Новости, Общество

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Агрофирме не удалось отбиться от сурового наказания.

Суды двух инстанций признали законными постановление территориального управления Россельхознадзора, вынесенное в отношении компании «АгроГард-Орел». Ранее эта организация была привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей. Ей также выдали предписание об устранении нарушения. Эти решение и обжаловала в суде фирма.

Детали раскрыли в пресс-службе ТУ Россельхознадзора. Внеплановая документарная проверка прошла еще в прошлом году на территории Покровского района. В результате было обнаружено четыре участка из состава земель сельскохозяйственного назначения. На площади 79 га они оказались частично заросшими сорняками, кустарником и деревьями. Эти участки, как говорят в ТУ Россельхознадзора, принадлежат «АгроГард-Орел».

«Как было установлено, причиной нарушения явилось непроведение собственником агротехнических и агрохимических мероприятий по борьбе с сорной растительностью на землях сельскохозяйственного назначения», — пояснили в ведомстве.

В суде фирма просила об отмене постановления и прекращении производства по делу. Однако сначала районный суд, а затем и областной суд в удовлетворении жалобы отказали. Постановление Россельхознадзора признано законным и оставлено без изменения.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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