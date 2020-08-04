По делу о бараках для сирот под Орлом задержан первый чиновник

Силовики обвиняют его в превышении полномочий.

Александр Фроловичев, замглавы Троснянского района по социальным вопросам, задержан по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом рассказали в пресс-службе СКР по Орловской области. Чиновника привлекли по делу о нарушении должностными лицами администрации Троснянского района жилищных прав детей-сирот.

— По версии следствия, Фроловичев в ноябре 2017 года подписал от своего имени и выдал ООО «Гранит» разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – жилого дома, не отвечающего требованиям санитарных, технических норм. Впоследствии 8 квартир ненадлежащего качества, расположенных в данном доме, были предоставлены гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — рассказали в пресс-службе силового ведомства.

Также сообщается, что в качестве подозреваемой допрошена и замглавы района по экономике и финансам.

Расследование уголовного дела продолжается. Его лично контролирует глава регионального СК Анатолий Щуров.

Как уже писал «Орелград», на качество дома для сирот, который построили по заказу Троснянской администрации, пожаловалась в Сети девушка, которой в этом «бараке» дали квартиру. По ее словам, вся отделка сразу после новоселья начала отваливаться, и даже фундамент «трещит по швам».

После прокурорской проверки в Троснянском районе силовики завели уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Конкретных обвиняемых сразу не было, речь шла о «должностных лицах администрации Троснянского района». Как выяснилось, при строительстве жилья для сирот местные чиновники «исходили из личной заинтересованности», не проверили должным образом новостройку на соответствие нормативам и не оценили фактическую стоимость затрат на ее возведение. В итоге и сироты нормального жилья не получили, и бюджетные деньги потратили неэффективно.

При этом в свое время глава Троснянского района заявлял, что дом нормальный, и он «сам в таком живет». Попутно он посоветовал сиротам самим заняться благоустройством прилегающей территории: «заборчик поставить, бурьян окосить».

ИА «Орелград»