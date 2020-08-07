Коронавирусом заразились еще 37 жителей Орловской области

Общее число заболевших приближается к 6 000.

За сутки в Орловской области коронавирус выявили еще у 37 человек, рассказали в федеральном оперативном штабе. Общее число заболевших в регионе с начала пандемии составляет 5885 человек. Из них 4562 выздоровели. По-прежнему известно о 93 умерших от новой инфекции орловцах.

За сутки в России зафиксировали еще 5241 новый случай заражения COVID-19 (877 135 всего). Выздоровели за сутки 7 235 заболевших (683 592 всего), умерли 119 человек (14 725 всего).

ИА «Орелград»