Коронавирусом заразились еще 37 жителей Орловской области

7.8.2020 | 11:28 Новости, Общество

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Общее число заболевших приближается к 6 000.

За сутки в Орловской области коронавирус выявили еще у 37 человек, рассказали в федеральном оперативном штабе. Общее число заболевших в регионе с начала пандемии составляет 5885 человек. Из них 4562 выздоровели. По-прежнему известно о 93 умерших от новой инфекции орловцах.

За сутки в России зафиксировали еще 5241 новый случай заражения COVID-19 (877 135 всего). Выздоровели за сутки 7 235 заболевших (683 592 всего), умерли 119 человек (14 725 всего).

ИА «Орелград»

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