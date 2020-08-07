В музей с книгой: в Спасском ждут посетителей не с пустыми руками

Орловский музей-усадьба предлагает своим гостям делиться литературой.

Музей-усадьба И.С. Тургенева Спасское-Лутовиново предлагает своим гостям активнее делиться друг с другом книгами. Читальня под открытым небом ждет пополнения.

— Друзья, вы, конечно, уже знаете, что в Спасском открыт «читальный зал» под открытым небом. Мы наполнили его книгами и радовались, когда они на час или два находили благодарных читателей, а иногда и «уезжали» к новым хозяевам, — рассказали на странице музея-усадьбы в Сети. — Но теперь книжная коллекция требует пополнения. И возможно, вам захочется включиться в чудесную историю по обмену книгами в усадьбе Тургенева.

В Спасском предлагают гостям привозить с собой несколько уже прочитанных книг, которые могут быть интересными другим людям.

Передать книги в «читальный зал» музея-усадьбы можно через любого сотрудника.

ИА «Орелград»