Под Орлом мужчина насмерть разбился на квадроцикле

10.8.2020 | 11:06 Новости, Происшествия

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Еще трое оказались в больнице.

В субботу, 8 августа в Орловском районе произошла трагедия. Один человек погиб, еще трое оказались в больнице после катания на квадроцикле. Кто именно из них был за рулем транспортного средства, полицейские еще не установили.

Как сообщают в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, авария произошла около 14.00 на подъездной дороге к поселку Дружный. Квадроцикл двигался со стороны улицы Машиностроительной Орла. Неустановленный водитель «не учел особенности транспортного средства» и не справился с управлением, рассказали в ведомстве. В итоге квадроцикл врезался в дерево.

В результате ДТП 29-летний мужчина от полученных травм умер на месте до приезда скорой помощи. Еще двоих мужчин, 31 и 34 лет, а также 27-летнюю женщину госпитализировали.

Кто из них был за рулем квадроцикла, будут разбираться следователи. Возбуждено уголовное дело.

ИА «Орелград»

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