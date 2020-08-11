За сутки выявили еще 52 больных коронавирусом орловца

11.8.2020 | 11:33 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Общее официальное число заразившихся в регионе – 6 068.

За минувшие сутки в Орловской области выявили еще 52 больных коронавирусом. Таким образом общее число заболевших с начала пандемии выросло до 6 068 человек.

Также сообщается об одном новом случае летального исхода. Всего с начала пандемии от коронавируса умерли 95 жителей области. Выздоровели – 4 685.

Напомним, ранее губернатор Андрей Клычков подтвердил, что в области вновь наметилась тенденция к росту количества заболевших по сравнению с выздоровевшими.

При этом в России за сутки зафиксировали 4 945 случаев заражения в 84 регионах. Это самый низкий прирост за последние 15 недель, отметили в федеральном оперштабе. Всего с начала пандемии в стране заболели 897 599 человек.

Сообщается, что за последние сутки в России скончались 130 пациентов с коронавирусом (15 131 всего), выздоровели 6 494 человека (703 175 всего).

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования