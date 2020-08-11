За сутки выявили еще 52 больных коронавирусом орловца

Общее официальное число заразившихся в регионе – 6 068.

За минувшие сутки в Орловской области выявили еще 52 больных коронавирусом. Таким образом общее число заболевших с начала пандемии выросло до 6 068 человек.

Также сообщается об одном новом случае летального исхода. Всего с начала пандемии от коронавируса умерли 95 жителей области. Выздоровели – 4 685.

Напомним, ранее губернатор Андрей Клычков подтвердил, что в области вновь наметилась тенденция к росту количества заболевших по сравнению с выздоровевшими.

При этом в России за сутки зафиксировали 4 945 случаев заражения в 84 регионах. Это самый низкий прирост за последние 15 недель, отметили в федеральном оперштабе. Всего с начала пандемии в стране заболели 897 599 человек.

Сообщается, что за последние сутки в России скончались 130 пациентов с коронавирусом (15 131 всего), выздоровели 6 494 человека (703 175 всего).

ИА «Орелград»