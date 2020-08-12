За сутки в Орловской области выявили 102 зараженных коронавирусом

По официальной информации, рост числа больных произошел из-за очага в Богдановском доме-интернате.

За минувшие сутки в Орловской области насчитали 102 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся с начала пандемии составляет 6 170. Еще один орловец умер, таким образом число скончавшихся от COVID-19 в регионе выросло до 96.

В региональном оперштабе заявили, что сегодняшний «скачок» статистики произошел из-за вспышки коронавируса в Богдановском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Как уже писал «Орелград», о ней стало известно 9 августа. Сообщается, что у 13 проживающих выявлены симптомы простуды (повышена температура). Еще 24 сотрудника дома-интерната госпитализировали без признаков ОРВИ, в целях изоляции.

— Напомню, что учреждение работало в «закрытом» режиме, поэтому все заходившие на смену сотрудники были протестированы, положительных результатов не обнаружено. В результате последующего тестирования, на сегодня, выявлено порядка 90 заражённых, из которых 24 сотрудника, — рассказала первый замгубернатора Валентина Нордстрем.

Как коронавирус попал в «закрытое» учреждение, выясняет специальная комиссия.

Всего в России за сутки выявлено 5 102 новых случая заражения (902 701 всего), 129 человек умерли (15 260 всего), 7 123 выздоровели (710 298 всего).

ИА «Орелград»