И.о. главы орловского СК стал богаче

Орловские следователи начали отчитываться о доходах.

На сайте Следственного управления Следственного комитета России по Орловской области началась публикация отчетов о доходах сотрудников за 2019 год. В этом отношении орловские следователи по времени значительно отстали от орловских прокуроров, которые уже давно обнародовали свои декларации.

Так, исполняющий обязанности руководителя регионального СУ СК, полковник юстиции Виталий Чванов задекларировал годовой доход в размере 3,298 миллиона рублей. В 2018 году он был немного «беднее» — тогда Чванов заработал 2,73 миллиона рублей. Впрочем, в декларации за 2018 год в собственности у него был указан легковой автомобиль «Шевроле», которого не оказалось в декларации за 2019 год. Возможно, увеличение дохода связано с продажей этой машины.

В собственности у Виталия Чванова имеется земельный участок площадью 1400 квадратных метров и квартира площадью 82,9 квадратных метра, которой он владеет в равных долях вместе со своей супругой. В пользовании у супругов также находится квартира площадью 63,1 квадратных метра. Кстати, жена Виталия Чванова за 2019 год заработала 681 тысячу рублей – примерно столько же, сколько и годом ранее.

Правда, у нее в собственности появился легковой автомобиль «Тойота Королла», а в 2018 году автомобилей у нее не было.

ИА «Орелград»