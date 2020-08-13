Орловское УФСБ попросили проверить цыплят, утят и гусят

Сотрудников Ливенской СББЖ заподозрили в незаконном оформлении документов.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям направило в управление ФСБ России информацию по факту реализации в Орловской области «фантомной» птицы. Как пояснили в ТУ Россельхознадзора, есть подозрение, что в регионе пытались наладить нелегальный оборот птицеводческой продукции.

В частности, орловские инспекторы «выловили» в государственной информационной системе «Меркурий» ветеринарную сопроводительную документацию, оформленную, как сообщается, специалистами Ливенской районной станции по борьбе с болезнями животных. По мнению ТУ Россельхознадзора, они оформили пять транспортных эВСД на живую птицу (цыплята, утята, гусята) для реализации покупателям Орловской области.

Мониторинг позволил проследить цепочку. Судя по документам, эта продукция была произведена птицеводческим предприятием одного из ливенских ИП. Инспекторы сверили информацию с базой данных налоговой службы. Согласно сведениям из последней, указанное предприятие прекратило свою деятельность еще в мае 2019 года. Каким образом оно могло сейчас произвести продукцию, непонятно.

Тем не менее, судя по сопроводительным документам, в 2020 году на официально не работающую площадку в Ливнах из Чувашии, Адыгеи и Ставропольского края якобы поступило 21,6 тысячи штук инкубационного яйца, 500 голов суточных цыплят и 6400 голов суточных гусят от предприятий. Все это действительно выглядит подозрительно.

«Для предотвращения дальнейшего нелегального введения в оборот подконтрольных госветнадзору товаров производственная площадка ИП переведена в статус фантомной», — добавили в ТУ Россельхознадзора.

ИА «Орелград»