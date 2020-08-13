В Орловской области выявлено 80 новых случаев COVID-19

Общее число заболевших составляет 6 250.

На утро 13 августа стало известно о 80 новых случаях заражения коронавирусом в Орловской области. В целом число заболевших с начала пандемии в регионе выросло до 6 250 человек, рассказали в федеральном оперштабе.

За последние сутки количество умерших от коронавируса орловцев не изменилось (96). Сообщается, что с начала пандемии выздоровели 4 799 больных.

В России за последние сутки выявлено 5 057 новых случаев COVID-19. 124 человека умерли, 6 098 выздоровели.

ИА «Орелград»