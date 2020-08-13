В Орловской области выявлено 80 новых случаев COVID-19

13.8.2020 | 10:17 Новости, Общество

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Общее число заболевших составляет 6 250.

На утро 13 августа стало известно о 80 новых случаях заражения коронавирусом в Орловской области. В целом число заболевших с начала пандемии в регионе выросло до 6 250 человек, рассказали в федеральном оперштабе.

За последние сутки количество умерших от коронавируса орловцев не изменилось (96). Сообщается, что с начала пандемии выздоровели 4 799 больных.

В России за последние сутки выявлено 5 057 новых случаев COVID-19. 124 человека умерли, 6 098 выздоровели.

ИА «Орелград»

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