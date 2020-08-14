Еще 60 новых случаев COVID-19 зафиксировали в Орловской области

За сутки умер один человек.

За минувшие сутки в Орловской области выявили 60 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперштабе. Всего с начала пандемии заболели 6310 орловцев.

Сообщается, что за прошедшие сутки от новой инфекции умер еще один житель области. Общее число смертей в регионе, по официальным данным. – 97. 4 847 человек выздоровели.

В России за сутки выявлено 5 065 новых случаев коронавируса (912 823 всего). Умерли еще 114 человек (15 498 всего), выздоровели 6 568 (722 964 всего).

ИА «Орелград»