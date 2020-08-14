Под Орлом мошенница «вешала» на людей кредиты

Теперь ее будут судить.

Больше 3,2 млн рублей выманила мошенница у жителей Болхова. Она уговаривала людей брать займы в микрокредитной организации, в которой даже не работала. Уверяла, что за все заплатит сама. Ей поверили по меньшей мере 32 человека.

По версии следствия, в 2018-2019 годах обвиняемая, фактически не являясь сотрудником микрокредитной компании, предоставляла ей агентские услуги по поиску и привлечению клиентов, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. Женщина вводила в заблуждение клиентов, оформляла на их имя договоры займа, при этом заверяя, что самостоятельно выплатит всю сумму. Разумеется, платить приходилось тем, кто повесил на себя кредит.

Сообщается, что уголовное дело по статье о мошенничестве уже направлено в Болховский районный суд.

ИА «Орелград»