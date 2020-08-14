Под Орлом мошенница «вешала» на людей кредиты

14.8.2020 | 12:35 Новости, Происшествия

Читайте нас в Telegram

Теперь ее будут судить.

Больше 3,2 млн рублей выманила мошенница у жителей Болхова. Она уговаривала людей брать займы в микрокредитной организации, в которой даже не работала. Уверяла, что за все заплатит сама. Ей поверили по меньшей мере 32 человека.

По версии следствия, в 2018-2019 годах обвиняемая, фактически не являясь сотрудником микрокредитной компании, предоставляла ей агентские услуги по поиску и привлечению клиентов, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. Женщина вводила в заблуждение клиентов, оформляла на их имя договоры займа, при этом заверяя, что самостоятельно выплатит всю сумму. Разумеется, платить приходилось тем, кто повесил на себя кредит.

Сообщается, что уголовное дело по статье о мошенничестве уже направлено в Болховский районный суд.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования