Под Орлом зампреда избиркома осудили за подтасовку

Вступил в законную силу уникальный для Орловщины приговор суда.

В Орловской области вступил в законную силу обвинительный приговор, вынесенный судом Залегощенского района. Это было первое подобное дело в регионе. Подробности сообщили в Залегощенском райсуде. Перед ним предстала Ольга Абанина, которая год назад одновременно являлась членом участковой избирательной комиссии № 302 с правом решающего голоса и заместителем председателя этой же комиссии.

Как установил суд, преступление она совершила 8 сентября 2019 года, когда в Орловской области проходили дополнительные выборы депутата Государственной Думы 7-го созыва по одномандатному округу. Подсудимая, естественно, находилась в помещении для голосования избирательного участка № 302, расположенного в поселке Залегощь.

Она незаконно выдала некому гражданину девять избирательных бюллетеней, но при этом не внесла сведения об избирателях в соответствующий список. Суд посчитал, что она осознавала «противоправность своих действий, которые нарушают порядок голосования и приведут к заведомо неправильному подсчету голосов избирателей и неверному составлению протокола об итогах голосования».

Подсудимая вину в совершении преступления признала полностью и раскаялась в содеянном. Суд квалифицировал ее действия по ч. 1 ст. 142.2 УК РФ, но при вынесении приговора учел смягчающие обстоятельства. В результате женщине было назначено минимальное наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Также суд разрешил осужденной уплатить его в рассрочку равными частями в течение 20 месяцев.

Кроме того, Абаниной назначили дополнительное наказание в виде лишения на 3 года права работать в государственных органах власти, органах местного самоуправления, а также государственных и муниципальных учреждениях. Приговор не был обжалован.

ИА «Орелград»