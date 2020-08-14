В Орле будут судить юношу, ограбившего школьника

14.8.2020 | 14:12 Новости, Происшествия

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Вместе с другом они избили мальчика и отняли телефон.

СКР по Орловской области отчитался о раскрытии грабежа, который произошел еще четыре года назад.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в сентябре 2016 года в Заводском районе Орла двое подростков, один из которых был моложе 14 лет, то есть не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, напали на 11-летнего школьника. Парни избили мальчика и отняли мобильный телефон, а потом сбежали.

На сегодня одному из обвиняемых уже исполнилось 19 лет. Сообщается, что уголовное дело по обвинению его в грабеже передано в суд.

ИА «Орелград»

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