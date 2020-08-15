В Орле уничтожили опасные деликатесы

Около 65 кг недоброкачественных рыбных деликатесов переработали в муку.

Потенциально опасная для здоровья продукция была выявлена в торговой точке в Орле сотрудниками управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Как пояснили в этом ведомстве, проверка была проведена по поступившему сигналу. В результате в продаже были выявлены рыбные деликатесы без маркировки и документов, подтверждающих их происхождение и безопасность.

В ходе мониторинга ветеринарной сопроводительной документации, внесенной в государственную информационную систему «Меркурий», был установлен адрес цеха индивидуального предпринимателя, занимающегося производством и реализацией молочной продукции. Якобы туда и поступила на переработку рыба. Однако ИП при опросе заверил инспекторов, что это не так. В результате к проверке присоединились сотрудники полиции.

«В рамках оперативного мероприятия факты реализации рыбы и рыбной продукции неизвестного происхождения нашли свое подтверждение, — сообщили в ТУ Россельхознадзора. — На девять из 18 наименований продукции не были представлены ветеринарные сопроводительные документы, отсутствовала маркировка».

Сообщается, что сомнительной рыбой торговал передвижной павильон, в котором были грубо нарушены условия хранения пищевых продуктов. Температура в холодильной витрине на несколько градусов превышала установленные нормы, а часть товара находилась на открытом прилавке.

По итогам проверки с продажи было снято почти 65 кг омуля, нерки, чавычи, белуги холодного и горячего копчения, а также, теша, филе и икра. Вся эта продукция была признана опасной и утилизирована «путем переработки в мясокостную муку на ветсанутильзаводе «Орловский». Владельца торговой точки привлекли к административной ответственности.

ИА «Орелград»