В период пандемии орловцы стали жаловаться гораздо реже

15.8.2020 | 14:40 Новости, Общество

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Количество обращений от обиженных потребителей сократилось почти на треть.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Орловской  области, в первой половине 2020 года от жителей региона в это ведомство поступило 1121 обращение по вопросам защиты прав потребителей. Для сравнения, в прошлом года за аналогичный период времени орловцы пожаловались 1533 раза. Вероятно, свою роль сыграла пандемия новой коронавирусной инфекции и режим ограничений, веденных из-за нее. Так или иначе, но количество обращений сократилось примерно на треть.

Что касается поступивших жалоб, то половина из них касалась оказания услуг. Причем лидером здесь стали жилищно-коммунальные  услуги. На нарушении в этой сфере орловцы за полгода пожаловались 140 раз. Далее идут жалобы на качество оказания услуг в сфере связи – 80 обращений,  финансовой деятельности – 77, бытового обслуживания – 64,  туристских услуг – 40.

«Основанием для обращения в сфере услуг являлось несоблюдение сроков исполнения работ и услуг, ненадлежащее качество выполненных услуг, а также включение в договор условий, ущемляющих права потребителей», — отметили в управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что 49 процентов обращений было связано с  нарушениями прав потребителей при продаже товаров, в том числе дистанционным способом. Орловцы часто жаловались на ненадлежащее качество купленной ими мебели, мобильных телефонов, бытовой техники,  одежды и обуви.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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