Около 600 орловцев заберут в армию

Таковы региональные планы на осенний призыв

Осенью 2020 года в армию заберут около 600 орловских призывников, заявил военком области Сергей Старков. Норму призыва оставили на уровне осени 2019 года.

Пресс-служба правительства региона напомнила, что весной этого года в армию отправили 1040 жителей Орловской области. Призыв проходил в условиях пандемии коронавируса, поэтому все юноши сдали тест на COVID-19. Среди призывников оказались 7 казаков и 41 участник движения «Юнармия». Только один молодой человек выбрал альтернативную гражданскую службу.

«После окончания весеннего призыва призывников, которых не удалось оповестить о явке на заседания призывных комиссий, осталось 267 человек, что составляет 2% от состоящих на воинском учете (весной 2019 года их было 320 человек – 2,6 % от состоящих на воинском учете)», — говорится в сообщении.

ИА «Орелград»