Орловчанка не нашла работу и села в тюрьму

17.8.2020 | 14:59 Новости, Общество

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Суд ужесточил наказание жительнице Орловской области.

Как сообщает Верховский районный суд Орловской области, решение о замене одного вида наказания другим было вынесено в отношении местной жительницы. Соответствующее представление поступило в суд от начальника Верховского межмуниципального филиала уголовно-исполнительной инспекции. Из материалов дела следует, что в мае 2020 года женщина была признана виновной в неуплате алиментов. Ей было назначено наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10 процентов заработка.

В суде пояснили, что женщина в период с 4 июня по 10 августа 2020 года не приняла мер к трудоустройству отбывания наказания. Ей разъяснили последствия невыполнения своих обязанностей, в частности рассказали об ответственности за нарушение порядка и условий отбывания наказания в виде исправительных работ. На первый раз за нарушение порядка отбывания наказания ей было вынесено предупреждение.

Однако поведения своего она не изменила. Женщина, как посчитал суд, без уважительных причин злостно уклонялась от отбывания наказания в виде исправительных работ. Поэтому неотбытое наказание ей было заменено на лишение свободы на срок 3 месяца и 10 дней. Отбывать его она будет в колонии-поселении.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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