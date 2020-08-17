Орловец за четверть миллиона «разблокировал» недвижимость

Житель региона погасил задолженность, которую долго отказывался погашать.

Как сообщает управление ФССП России по Орловской области, житель Колпнянского района погасил задолженность в размере более 250 тысяч рублей, чтобы снять запрет на совершение регистрационных действий с недвижимостью. Это была одна из примененных к нему мер принудительного взыскания.

В ведомстве уточнили, что мужчина задолжал столь крупную сумму по налогам и кредиту. Однако в установленный законом срок добровольно долг он не погасил. Сводное исполнительное производство находилось в отделе судебных приставов по Должанскому и Колпнянскому районам. В его рамках пристав изучил имущественное положение должника.

«На денежные средства, находящиеся на счетах, было обращено взыскание, — пояснили в УФССП. — Также было вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении недвижимого имущества, принадлежащего должнику. Принятые меры принесли результат: гражданин погасил всю сумму долга».

Кроме того, с должника взыскали исполнительский сбор в размере более 20 тысяч рублей.

ИА «Орелград»