Орловец за четверть миллиона «разблокировал» недвижимость

17.8.2020 | 13:15 Новости, Общество

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Житель региона погасил задолженность, которую долго отказывался погашать.

Как сообщает управление ФССП России по Орловской области, житель Колпнянского района погасил задолженность в размере более 250 тысяч рублей, чтобы снять запрет на совершение регистрационных действий с недвижимостью. Это была одна из примененных к нему мер принудительного взыскания.

В ведомстве уточнили, что мужчина задолжал столь крупную сумму по налогам и кредиту. Однако в установленный законом срок добровольно долг он не погасил. Сводное исполнительное производство находилось в отделе судебных приставов по Должанскому и Колпнянскому районам. В его рамках пристав изучил имущественное положение должника.

«На денежные средства, находящиеся на счетах, было обращено взыскание, — пояснили в УФССП. — Также было вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении недвижимого имущества, принадлежащего должнику. Принятые меры принесли результат: гражданин погасил всю сумму долга».

Кроме того, с должника взыскали исполнительский сбор в размере более 20 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

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