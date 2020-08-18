Число жертв COVID-19 на Орловщине достигло 99

За сутки скончался еще один человек

Число погибших от коронавируса в Орловской области достигло 99, сообщили в федеральном оперштабе. За сутки скончался еще один человек с подтвержденным диагнозом.

Общее число случаев в регионе достигло 6479 — за сутки диагноз подтвердился у 43 пациентов. Выздоровели вместе с тем 28 человек, общее количество выросло до 4941.

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 932 493, за сутки медики подтвердили диагноз у 4748 пациентов. Из них 1377 переносят болезнь без симптомов. С начала пандемии выздоровели 742 628 человек, умерли 15 872.

ИА «Орелград»