Число жертв COVID-19 на Орловщине достигло 99

18.8.2020 | 10:27 Новости, Общество

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За сутки скончался еще один человек

Число погибших от коронавируса в Орловской области достигло 99, сообщили в федеральном оперштабе. За сутки скончался еще один человек с подтвержденным диагнозом.

Общее число случаев в регионе достигло 6479 — за сутки диагноз подтвердился у 43 пациентов. Выздоровели вместе с тем 28 человек, общее количество выросло до 4941.

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 932 493, за сутки медики подтвердили диагноз у 4748 пациентов. Из них 1377 переносят болезнь без симптомов. С начала пандемии выздоровели 742 628 человек, умерли 15 872.

ИА «Орелград»

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