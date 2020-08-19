Под Орлом начали охоту на курильщиков кальянов

Спецгруппа создана в Орловском районе по распоряжению губернатора.

Как сообщает администрация Орловского района, на территории этого муниципального образования стартовал мониторинг по контролю за соблюдением санитарных норм. Его проводит специальная рабочая группа, созданная по поручению губернатора Орловской области. В ее состав вошли представители администраций района и сельских поселений, а также инспектор ОМВД России по Орловскому району.

Местные власти пояснили, что еще 6 августа региональный оперативный штаб принял решение о проведении мониторинга «с целью соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и правил, включая запрет на курение кальянов в общественных местах». Кроме того, спецгруппа следит за тем, соблюдается ли масочный режим на предприятиях торговли и общественного питания.

В случае выявления нарушений «масочного» режима, социальной дистанции, а также запретов на проведение торжественных массовых мероприятий и на курение кальянов в общественных местах члены рабочей группы составляют протоколы и фиксируют данные факты при помощи фотосъемки. Затем материалы направляются в департамент промышленности и торговли Орловской области для составления протоколов об административных правонарушениях и привлечения виновных к ответственности.

Результаты уже проведенных проверок показали, что не все соблюдают санитарно-эпидемиологические нормы. На текущий момент в районе составлен 41 протокол об административных правонарушениях на граждан и один — на юридическое лицо.

ИА «Орелград»