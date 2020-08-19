В Орле фура нанесла девушке жуткую травму

19.8.2020 | 8:53 Новости, Происшествия

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Пострадавшей сняло кожу с половины ноги

Утром 19 августа грузовик сбил девушку на улице Розы Люксембург в Орле. Об этом свидетельствуют фото, которые появились в Сети и которые «Орелграду» прислали очевидцы.

На одном из снимков видно, что пешеход лежит на перекрестке возле тротуара. Видна ее травма — на правой ноге от колена до стопы отсутствует кожа. Девушка в сознании и общается по телефону.

Обновление. По данным ГИБДД, авария случилась в 7:33. Грузовик ехал по улице Гагарина и поворачивал направо на мост «Дружба». В этот момент он и сбил девушку. Медики госпитализировали ее.

ИА «Орелград»

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