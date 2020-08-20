Еще один орловец умер от коронавируса

Общее число жертв достигло 101

Еще один житель Орловской области скончался от коронавирусной инфекции, сообщили в федеральном оперативном штабе. Общее число летальных случаев достигло 101.

За сутки коронавирус подтвердился у 38 пациентов, общее количество достигло 6558. Выздоровели 5050 человек (+64 за сутки).

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 942 106, за сутки прибавилось 4785 больных, из которых 1113 переносят инфекцию без симптомов. С начала пандемии выздоровели 755 513 человек, умерли 16 099.

ИА «Орелград»