Еще один орловец умер от коронавируса

20.8.2020 | 10:28 Новости, Общество

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Общее число жертв достигло 101

Еще один житель Орловской области скончался от коронавирусной инфекции, сообщили в федеральном оперативном штабе. Общее число летальных случаев достигло 101.

За сутки коронавирус подтвердился у 38 пациентов, общее количество достигло 6558. Выздоровели 5050 человек (+64 за сутки).

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 942 106, за сутки прибавилось 4785 больных, из которых 1113 переносят инфекцию без симптомов. С начала пандемии выздоровели 755 513 человек, умерли 16 099.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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