Еще один орловец умер от коронавируса

Общее число жертв достигло 101
Еще один житель Орловской области скончался от коронавирусной инфекции, сообщили в федеральном оперативном штабе. Общее число летальных случаев достигло 101.
За сутки коронавирус подтвердился у 38 пациентов, общее количество достигло 6558. Выздоровели 5050 человек (+64 за сутки).
В целом по России число случаев COVID-19 достигло 942 106, за сутки прибавилось 4785 больных, из которых 1113 переносят инфекцию без симптомов. С начала пандемии выздоровели 755 513 человек, умерли 16 099.
ИА «Орелград»