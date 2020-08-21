Доход Карпикова приблизился к 150 млн рублей

Названы самые богатые депутаты горсовета.

Депутаты Орловского городского Совета обнародовали сведения о своих доходах. Самыми богатыми народными избранниками традиционно оказались члены «Единой России».

Так, на третьем месте по уровню доходов среди народных избранников городского парламента по итогам 2019 года оказался депутат от «ЕР» Владимир Бутусов. Он задекларировал 19,8 млн рублей. Гендиректору ГК «Возрождение» принадлежит земельный участок площадью 1,06 тыс. кв. м. Также депутат имеет дом на 691,6 кв. м, долю в квартире площадью 150,5 кв. м и четыре нежилых помещения общей площадью порядка 1 тыс. кв. м. В декларации указан и снегоход YAMAHA VK 10D.

Напомним, в прошлом году на третьей строке рейтинга самых богатых депутатов горсовета был депутат от «ЕР» спортсмен Эдуард Трояновский.

На втором месте рейтинга-2020 снова оказался заместитель гендиректора ООО «Верис» Андрей Верижников. Этот член фракции «ЕР» горсовета за 2019 год заработал 30 млн руб. По сравнению с 2018 годом доходы Верижникова сократились на 6 миллионов. В собственности депутата числятся два земельных участка общей площадью 2,47 тыс. кв. м, еще два участка у него в частичной собственности. В списке недвижимости Верижникова также числятся склад на 1,395 тыс. кв. м, подвал площадью 96,8 кв. м и др. Как и в прошлом году, Верижников задекларировал автомобили ГАЗ А21R22, КамАЗ, два УАЗа, снегоболотоход, прицеп и две буровые установки.

На первом месте рейтинга снова значится гендиректор ООО «Кант» единоросс Олег Карпиков. За 2019 год он заработал 143,9 млн руб. Это почти на 50 миллионов больше, чем в 2018 году (94,1 млн руб.) У Карпикова по-прежнему в собственности значатся семь земельных участков, дом на 105,4 кв. м, квартира (89,9 кв. м) и доля в квартире на 268,3 кв. м., а также три нежилых помещения общей площадью порядка 1 тыс. кв. м.

ИА «Орелград»