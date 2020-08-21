Клычков пообещал закупить СИЗы во все орловские школы

Ранее из-за отсутствия нужного количества средств защиты в Орле открылись не все сады.

К началу учебного года образовательные организации региона будут полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты. Такое обещание дал губернатор Андрей Клычков. Исполнить соответствующее поручение должен департамент образования Орловской области совместно с главами администраций городов и районов.

По состоянию на 21 августа проверку готовности к началу нового учебного года прошли 635 образовательных организаций. Три – пока нет. Это средняя школа № 1 в Ливнах, Успенская средняя школа в Ливенском районе и средняя школа № 12 в Орле. Школы не были приняты по причине продления сроков ремонта, рассказали в пресс-службе обладминистрации. Завершить ремонтные работы здесь планируют 26, 24 и 28 августа соответственно.

О том, будут ли в каждой конкретной школе линейки и в каком именно формате, учреждения должны определиться до 25 августа.

Напомним, с 17 августа в Орловской области снова начали работать детские сады. На период «карантина» по коронавирусу в них были открыты только дежурные группы. Но вернуться к прежнему формату работы смогли не все дошкольные учреждения: как признал губернатор Андрей Клычков, в некоторых детсадах не оказалось нужного количества дезинфекторов и СИЗов.

ИА «Орелград»