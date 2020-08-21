В Орле юриста «Справедливой России» задержали с фальшивыми деньгами

Он пытался расплатиться подделкой.

Юрист и доверенное лицо орловского реготделения партии «Справедливая Россия» Сергей Подъяпольский задержан 20 августа прямо в отделении Сбербанка в Орле. Мужчина пытался оплатить госпошлину поддельной пятитысячной купюрой, рассказал в своем Telegram-канале Андрей Вышинский.

«Момент задержания орловского справедливоросса при расчете фальшивыми деньгами попал на видео. Юрист и доверенное лицо орловской Справедливой России Сергей Подъяпольский был задержан вчера в отделении Сбербанка в Орле при попытке оплатить пошлину поддельной пятитысячной купюрой», — написал Вышинский.

Он также опубликовал документ, подтверждающий, что Подъяпольский – уполномоченный представитель избирательного объединения «Справедливая Россия» в Орловской области на выборах в городской совет народных депутатов Орла в 2020 году.

Также Вышинский утверждает, что именно Подьяпольский «отвечал за организацию подкупа избирателей на округах присутствия СР, где платежи тоже производились купюрами достоинством 5 тысяч рублей». При этом автор сообщения ссылается на свои источники в правоохранительных органах.

ИА «Орелград»