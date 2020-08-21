В Орле юриста «Справедливой России» задержали с фальшивыми деньгами

21.8.2020 | 13:55 Новости, Происшествия

Читайте нас в Telegram

Он пытался расплатиться подделкой.

Юрист и доверенное лицо орловского реготделения партии «Справедливая Россия» Сергей Подъяпольский задержан 20 августа прямо в отделении Сбербанка в Орле. Мужчина пытался оплатить госпошлину поддельной пятитысячной купюрой, рассказал в своем Telegram-канале Андрей Вышинский.

«Момент задержания орловского справедливоросса при расчете фальшивыми деньгами попал на видео. Юрист и доверенное лицо орловской Справедливой России Сергей Подъяпольский был задержан вчера в отделении Сбербанка в Орле при попытке оплатить пошлину поддельной пятитысячной купюрой», — написал Вышинский.

Он также опубликовал документ, подтверждающий, что Подъяпольский – уполномоченный представитель избирательного объединения «Справедливая Россия» в Орловской области на выборах в городской совет народных депутатов Орла в 2020 году.

Также Вышинский утверждает, что именно Подьяпольский «отвечал за организацию подкупа избирателей на округах присутствия СР, где платежи тоже производились купюрами  достоинством 5 тысяч рублей». При этом автор сообщения ссылается на свои источники в правоохранительных органах.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования