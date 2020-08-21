В правительстве Орловской области отрицают, что регион – в «красной зоне»

21.8.2020 | 15:27 Новости, Общество

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Первый замгубернатора уверена, что ситуация по коронавирусу в регионе стабильная.

Первый замгубернатора Орловской области Валентина Нордстрем не согласна с мнением эксперта, который отнес регион к «красной зоне» по коронавирусу. Нордстрем считает, что принимать за основу для выводов лишь один показатель не очень корректно. По ее мнению, обстановка в Орловской области «стабильная».

Как уже писал «Орелград», Орловщину назвали в числе 12 регионов страны, где сохраняется сложная по коронавирусу обстановка. Остальные субъекты РФ в целом «пошли на поправку», рассказал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

— Сегодня в ряде федеральных СМИ прошла информация, что Орловская область оказалась в «красной» зоне по тенденции к росту заболевания новой коронавирусной инфекции. В ее основе индекс заболеваемости R, и субъекты с показателями от 1,1 и выше были отнесены к зоне риска. Индекс вычисляется как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до изоляции. Однако, стоит отметить, согласно рекомендациям Роспотребнадзора санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе оценивается исходя не из одного, а из трех основных показателей – коэффициента распространения инфекции, наличия свободного коечного фонда и показателя тестирования на 100 тыс. населения. На сегодняшний день по этим показателям Орловская область достигла второго этапа плана по снятию ограничительных мер, — сказала Валентина Нордстрем.

Исходя из периода исследования, замгубернатора сделала вывод, что Орловская область попала в число «проблемных» из-за вспышки COVID-19 в Богдановском доме – интернате, которая была зарегистрирована  9 августа.

— После вспышки показатели по количеству заболевших  стабильно уменьшались.  На сегодня по индексу R в регионе показатель держится на уровне от 0,5 до 0,8. И мы с уверенностью можем говорить, что ситуация с коронавирусом в области на сегодня стабильная, — уверена Нордстрем.

Напомним, по состоянию на утро 21 августа число случаев коронавируса в Орловской области достигло 6597 (+ 39 человек за сутки), выздоровели 5099 (+49), умер 101 человек.

ИА «Орелград»

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