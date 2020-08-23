Под Орлом разоблачили «черного поисковика»

Мужчина искал боеприпасы времен ВОВ с помощью металлодетектора.

Урицкий районный суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывных устройств).

Как пояснили в пресс-службе суда Урицкого района со ссылкой на обвинительный приговор, мужчина в марте 2020 года с помощью металлоискателя обнаружил под землей и извлек из нее взрывные устройства, а именно снаряд БР-240 и мину О-822. Экспертиза показала, что эти боеприпасы пролежали в земле с Великой Отечественной войны.

Они были изъяты у подсудимого сотрудниками правоохранительных органов. О находке «поисковик» был обязан сообщить в полицию, но не сделал этого. В суде он признал свою вину, что помогло ему избежать сурового наказания. Его приговорили к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. В течение этого времени осужденный должен поведением доказать свое исправление.

Кроме того, суд обязал его выплатить в доход государства штраф в размере 10 тысяч рублей. Обвинительный приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в Орловский областной суд.

ИА «Орелград»