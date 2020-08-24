Число случаев COVID-19 на Орловщине достигло 6727

За сутки диагноз подтвердился еще у 46 человек

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 6727, сообщили в федеральном оперативном штабе. За сутки диагноз подтвердился еще у 46 пациентов.

Вместе с тем врачи выписали всего 11 человек, количество победивших вирус достигло 5203. Число летальных исходов не изменилось — 101.

В целом по России число случаев COVID-19 выросло до 961 493, за сутки прибавилось 4744 пациента, из которых 1100 переносят болезнь без симптомов. С начала пандемии выздоровели 773 095 человек, умерли 16 448.

ИА «Орелград»