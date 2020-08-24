Орловца отправят под суд за убийство бабушки

Ответит перед законом и его подруга, которая помогала убийце заметать следы преступления.

26-летний орловец, убивший свою родную бабушку, предстанет перед судом. В региональном СКР отчитались о раскрытии уголовного дела.

Преступление произошло осенью прошлого года. По версии следствия, молодой человек, живущий в Ливенском районе, в тот день гостил у своей 82-летней бабушки в деревне Брыково. Молодой человек был пьян. В какой-то момент межу родственниками завязалась словесная перепалка. Вооружившись неким «металлическим предметом», внук бросился на бабушку и забил ее насмерть.

Преступник пытался замести следы преступления, а его одежду, в которой он был в момент убийства, сожгла подруга убийцы. К слову, ее теперь тоже будут судить – за укрывательство преступления.

Что касается, обвиняемого, он предстанет перед судом по уголовному делу об убийстве. К тому же, как выяснили следователи, за день до этого парень ограбил жилой дом в деревне, где жила бабушка, украв имущество на 2,5 тыс.рублей.

Дело внука-убийцы уже передано в суд.

ИА «Орелград»