Представлен проект благоустройства парка Победы в Орле

25.8.2020 | 8:42 Новости, Общество

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В парке хотят сделать велодорожки и мемориальную аллею

Комитет по строительству горсовета Орла ознакомился с проектом благоустройства парка Победы, который расположен за стадионом им. Ленина и примыкает к реке Орлик. Эскизы представил начальник управления архитектуры города Владимир Плотников.

«В парке могут появиться детские и спортивные площадки, развитая сеть велосипедных и беговых дорожек, зона для проведения культурно массовых мероприятий с установкой сцены, зоны общепита. Предусмотрены места для общественных туалетов, парковочные места, а также беседки для отдыха в прибрежной зоне. Безусловно, в парке Победы предложено на центральной оси в верхней части разместить мемориальную аллею с памятником жертвам оккупации», — говорится в сообщении горсовета.

Парк Победы расположен в заповедной зоне, поэтому все работы должны быть согласованы с управлением архитектуры и одобрены 2/3 голосов депутатов горсовета. Еще один вариант — проведение референдума.

ИА «Орелград»

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