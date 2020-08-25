Убившему жертву гвоздем орловцу дали 18 лет тюрьмы

Еще 1,5 млн рублей он должен по искам о возмещении морального вреда.

18 лет колонии строгого режима, еще два года ограничения свободы и 1,5 млн рублей компенсации родным жертв – такой приговор вынес суд мужчине, который осенью прошлого года гвоздем забил насмерть человека.

Как уже писал «Орелград», инцидент произошел 15 сентября 2019 года возле магазина «Пятерочка» на Выгонке в Орле. 32-летний ранее судимый мужчина поссорился с компанией, которая сидела возле магазина, и ранил двух человек строительным гвоздем. Один из них зашел в супермаркет и умер возле касс. Второго госпитализировали.

Как стало известно, первый потерпевший умер из-за шести ударов 20-сантиметровым гвоздем. Убийца бил его в шею и грудь. Второму пострадавшему повезло: его спасли врачи. Сообщается, что преступник успел ударить вторую жертву как минимум дважды.

Кроме того, за несколько дней до убийства в Орле обвиняемый «отметился» в Кромском районе. Он украл у своего знакомого дорогой смартфон.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, помимо серьезного срока преступник должен выплатить свыше 1 млн 540 тысяч рублей по гражданским искам потерпевших.

Приговор суда не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»